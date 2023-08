Giorgia Meloni scansa le polemiche e opta per una vacanza "low cost" nel Brindisino

CEGLIE MESSAPICA - Il proprio legame con la Valle d'Itria è noto, poiché ormai da anni - ancor prima di diventare premier - era la sua meta prediletta per le vacanze estive. Non a caso, con ogni probabilità, sarà questo lo scenario che nel 2024 farà da cornice al tanto atteso G7.

Quest'anno, però, le cose sono cambiate: la leader di Fratelli d'Italia sta guidando l'intero Paese e non solo il suo partito. E così, si apprende che la (o il) presidente del Consiglio ha deciso di "abiurare" la tanto gettonata Borgo Egnazia al fine di optare per una destinazione diversa, forse più sobria anche se altrettanto suggestiva. L'intento, con ogni probabilità, sarebbe quello di non alimentare (facili ed eventuali) polemiche relative alle spese di Stato.

Soggiorno blindatissimo

Giorgia Meloni è ospite presso la splendida Masseria Beneficio nel versante Sud dell'agro di Ceglie Messapica. Luogo immerso tra gli ulivi (che ancora resistono alla xylella), e dotato al suo interno di una piscina e di alcuni tipici trulli.

La masseria è blindatissima e osservata a vista da una corposa scorta che compone il sistema di sicurezza. In queste ore, gli unici ad entrare sono alcuni politici di centro-destra. L'ultimo della serie, prossimamente, dovrebbe essere Raffaele Fitto.

Il primo ministro è arrivato già due giorni prima del vertice sul salario minimo, tentuo a Roma l'11 agosto con le opposizioni. Dunque, è partita alla volta della Capitale dall'aeroporto di Brindisi, per poi tornare subito a Ceglie dopo il termine del summit. Presumibilmente si tratterrà in Puglia fino al termine di questa settimana.

Insieme a lei, ovviamente, anche il compagno Andrea Giambruno, la piccola figlia Ginevra, l'inseparabile sorella Arianna e il cognato, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Quest'ultimo, accompagnato dal consigliere regionale Luigi Caroli e dal sottosegretario Marcello Gemmato, durante lo scorso fine settimana, ha fatto visita al Mercato ortofrutticolo mediterraneo di Fasano. Qui ha partecipato ad un incontro organizzato gli con imprenditori agricoli della zona per discutere sul caro prezzi.