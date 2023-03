Francavilla Fontana: un'"onda blu" per la consapevolezza sull'autismo

FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 29 marzo dalle 10.00 un’onda blu invaderà pacificamente via Roma in occasione del “Blue day”, una giornata interamente dedicata alla consapevolezza dell’autismo. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Il bene che ti voglio” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Consulta per i diritti delle persone con disabilità, coinvolgerà oltre 300 bambini provenienti dai tre Istituti Comprensivi e intende sensibilizzare la cittadinanza sulla realtà che vivono quotidianamente i ragazzi con autismo e le loro famiglie.

Sarà una giornata di festa con canti, spettacoli e tante attività promosse dalle Cooperative l’Ala e Impact. I bambini offriranno al pubblico tutta la loro creatività attraverso i laboratori di teatro, arte, giochi, musica e scultura che si svolgeranno nel corso della manifestazione e che saranno curati, oltre che dalle Cooperative coinvolte, da alcuni alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado e dalle professioniste Eugenia Altavilla, Pompea D’Amuri e Giuditta Milone. Ad arricchire la mattinata ci saranno gli artisti della compagnia circense "Edc Circus Artist" che coinvolgeranno tutti i presenti con le loro magie.

“Il blue day – commenta l’Assessora ai Servizi Sociali Luana Garofoli – non è una ricorrenza sul calendario, ma una condizione quotidiana per tante famiglie. In questa giornata di festa avremo la possibilità di sottolineare che la parola inclusione non è solo una suggestione, ma un concetto intorno al quale bisogna costruire il nostro mondo. Per questa ragione non abbiamo esitato un attimo nel sostenere l’iniziativa e fornire il supporto dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione dell’evento.”

I disturbi dello spettro autistico sono caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione. Si manifestano spesso con l’assunzione di modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. “Questo evento – conclude il Presidente della Consulta Massimiliano Itta – è stato possibile grazie alla capacità di fare rete tra scuole, istituzioni, associazione dei genitori e grazie al contributo di molti imprenditori e il sostegno di tante persone. È una bella pagina di inclusione e solidarietà. Vi aspettiamo in via Roma per una giornata di festa all’insegna della consapevolezza.”