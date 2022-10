Giornata del "Sì ad Aido": le iniziative in provincia di Brindisi

Il 2 ottobre è la Giornata del Sì ad Aido – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule con tantissimi iniziative sul territorio nazionale che, a seconda delle esigenze, potranno proseguire fino al 9 ottobre. La presidente nazionale Petrin: “Ribadiamo insieme il nostro Sì alla donazione, che è un Sì alla vita”.

Il 2 ottobre sarà quindi il culmine delle tantissime iniziative diffuse sul territorio nazionale Aido sarà presente nelle principali piazze d’Italia con banchetti e tante altre iniziative, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di esprimere il proprio Sì alla donazione in vita, in maniera consapevole. Per l’occasione è stata definita una partnership con Illy Caffè, storica azienda leader del settore, per la distribuzione di migliaia di confezioni di caffè a quanti vorranno sostenere con un contributo le attività sociali.

Il Gruppo Comunale Aido “Marco Bungaro” di Brindisi ha in programma diverse iniziative in città e provincia a iniziare dai banchetti informativi che troverete: a Brindisi presso il Piazzale antistante la Basilica Cattedrale, orario 9/13 in collaborazione con Gruppo Brindisi Cisom; a Mesagne nella Villa Comunale presso la Colonna Votiva della Madonnina, orario 9/13, in collaborazione con lo staff Magic Party Brindisi, con la presenza di vari personaggi in costume per animazione bimbi. diverse parrocchie di Brindisi e Mesagne, veicoleranno messaggi importanti circa la donazione organi.

Le amministrazioni comunali di Brindisi e Mesagne, che la delegazione cittadina intende ringraziare, illumineranno alcuni monumenti: a Brindisi, la facciata di palazzo Granafei-Nervegna sarà illuminata di colore rosso-bianco da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre; a Mesagne, la facciata del Municipio e del Castello Normanno Svevo sarà illuminata da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre.

Collaborazioni in vista della Giornata del Sì ad Aido

Ringraziamento al Lambretta Club Puglia che ha provveduto alla pitturazione di colore rosso di una delle panchine poste nel piazzale del Giardino dei Donatori di Organi di fronte all’ex Ospedale A. Di Summa, nella stessa circostanza il sig. Nicola Pantaleo, a cui va un ringraziamento personale avendo realizzato sulla stessa panchina il logo Aido ed il percorso di un sì.