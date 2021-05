Fidas Mesagne, appuntamento con la donazione domenica 30 maggio

MESAGNE- Si svolgerà domenica 30 maggio dalle 8 alle 12 la giornata della donazione e della tipizzazione organizzata da Fidas in collaborazione con Admo Puglia. Appuntamento presso il centro di raccolta dell’ospedale di Mesagne “De Lellis” previa prenotazione al 348 9719903 o attraverso l’app mesagne.donafidas.it.

Prenotarsi è necessario per rispettare le norme anti-Covid ed evitare attese più o meno lunghe ai donatori. La pandemia, che si sta ancora vivendo, ha messo tutti a dura prova, ma, al tempo stesso, ha messo in risalto punti di forza e virtù, come la solidarietà, che non sono venuti mai meno. Anche ora, però, che finalmente si comincia a vedere la cosiddetta luce in fondo al tunnel e la voglia di libertà è tanta per recuperare ciò che più è mancato, non si deve dimenticare che è sempre tempo di solidarietà, perché ogni giorno c’è chi lotta contro il tempo.

Donare il sangue e/o tipizzarsi per diventare potenziale donatore di midollo osseo richiede solo pochi minuti di un’intera giornata, ma è speranza di vita per qualcuno e si dovrebbe pensare alla propria vita come fosse una clessidra, destinando un granello del tempo agli altri; farlo incondizionatamente, aiutando come ognuno vorrebbe essere aiutato, se ne avesse bisogno. Mai dire “Non ho tempo” quando un piccolo gesto può fare la differenza, perché “il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno è il tuo tempo. Dona perché tu possiedi ciò che serve al tuo prossimo” (Cit. Madre Teresa di Calcutta).