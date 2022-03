Emergenza sangue: raccolta straordinaria nel parcheggio del tribunale

Lunedì 7 marzo, dalle 8.30 alle 12, si terrà a Brindisi una raccolta sangue straordinaria promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino. La giornata è organizzata con autoemoteca posizionata nel parcheggio interno del Tribunale ed è rivolta al personale dell’ente.

L’iniziativa è del giudice Barbara Nestore che ha inteso dare un contributo concreto sensibilizzando il personale del Tribunale per rispondere ai ripetuti appelli della dottoressa Antonella Miccoli, responsabile del Centro Trasfusionale. “L’emergenza sangue non è finita - dice la Miccoli – e risentiamo ancora dell’epidemia che ha causato un forte calo dei volontari per la diffusione del virus anche tra i donatori abituali. Troppo spesso siamo stati costretti a richiedere sacche di sangue ad altre Asl per rispondere al fabbisogno dei nostri ospedali, per questo ringraziamo tutti coloro che promuovono iniziative straordinarie”.