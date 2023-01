Una giornata di formazione per docenti e studenti al "Morvillo Falcone" di Brindisi

BRINDISI - Un fine settimana alternativo ha visto protagonista l’Ipsss “Morvillo Falcone” di Brindisi che, sabato mattina (28 gennaio), ha organizzato una giornata di formazione aperta a docenti, studenti e pubblico. I docenti di informatica e delle discipline caratterizzanti dei cinque indirizzi dell’istituto (Servizi per la sanità e l’assistenza Sociale, industria e artigianato per il Made in Italy, arti ausiliarie: ottico, arti ausiliarie: odontotecnico e il futuro industria e artigianato per il Made in Italy chimico) si sono uniti nella formazione di diversi laboratori digitali che hanno permesso ai loro colleghi di sperimentare una didattica basata sul metaverso, attraverso la realtà virtuale, e la gamification, attraverso robot e coding.

Numerosa la partecipazione degli studenti dell’istituto che hanno contribuito alla spiegazione delle tecnologie quotidiane applicate in aula, in particolare hanno interagito con gli studenti dell’ultimo anno degli istituti di primo grado della provincia, venuti in visita per maturare la scelta dell’indirizzo nel quale proseguire il loro percorso di studi. Le iscrizioni presso l’Ipsss “Morvillo Falcone” saranno aperte fino al 6 febbraio 2023.