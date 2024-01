Giornata della memoria: l'Ic Bozzano-Centro organizza una marcia della pace

BRINDISI - L’istituto comprensivo Bozzano-Centro, in occasione della Giornata della memoria, organizza una marcia della pace dal titolo "Passi di memoria".

La marcia, autorizzata dal Comune di Brindisi, si lega alla progettazione didattica dell'istituto e a tutte le iniziative della scuola volte a veicolare nei giovani i valori della solidarietà, della “non ostilità”, della mediazione, della responsabilità civica, del rispetto dell’altro, della pari dignità degli uomini, della risoluzione pacifica dei conflitti, anche quelli piccoli e quotidiani, così come il valore della libertà.

"Passi di memoria", nel ricordo delle vittime dei conflitti mondiali passati e presenti, si pone al di sopra di ogni colore e schieramento politico, e vuole essere un moltiplicatore di pace, ripudiando qualsiasi tipo di guerra e ribadendo che “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni…” (come sostiene l'articolo 11 della Costituzione Italiana).

La marcia della pace si svolgerà sabato 27 gennaio alle ore 16.30 dal cortile della scuola Marzabotto su viale Aldo Moro 2. Il percorso proseguirà per il cavalcavia De Gasperi, corso Roma, via Cappellini, piazza Cairoli (dove si prevede una prima sosta), corso Umberto, piazza Vittoria (seconda sosta), via Duomo con arrivo in piazza Duomo e conclusione entro le ore 18:30.

Il percorso sarà coadiuvato dalla Polizia Locale di Brindisi, che l'Ic Bozzano-Centro ringrazia insieme al sindaco Giuseppe Marchionna per aver creduto nel progetto.

L'invito è rivolto ai docenti, genitori, alunni, personale tutto, scuole del territorio e alla cittadinanza tutta.

Saranno ammesse solo bandiere della pace e delle associazioni come Agesci, Libera, Legami di comunità, Consiglio comunale dei ragazzi e similari presenti, musica e canti delle associazioni suddette nonché di Tabernacle Brindisi, Agesci e del coro scolastico.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp.