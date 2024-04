Giornata mondiale dell’Asma: al Camberlingo visite gratuite per bambini

FRANCAVILLA FONTANA - In occasione della Giornata mondiale dell’asma, l’ambulatorio di Immunoallergologia della Pediatria dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, diretta da Biagio De Mitri, promuove visite gratuite per la prevenzione delle affezioni respiratorie in età infantile.

Lunedì 6 maggio, dalle 8.30 alle 13.30, i bambini dai sette anni in su potranno sottoporsi a visita pneumologica con spirometria (valutazione della funzionalità polmonare). A effettuare le visite saranno le referenti dell’ambulatorio, Maria Cristina Massagli e Barbara Formato. È possibile prenotare, dal 19 al 30 aprile, al numero 0831 851331 (dal lunedì al sabato, ore 11-14).

La Giornata mondiale dell'asma, quest’anno celebrata il 7 maggio, con iniziative per tutto il mese, è organizzata dalla Global initiative for asthma (Gina) e promossa sul territorio nazionale dalla Società italiana per le malattie respiratorie infantili. La campagna coinvolge anche la Società italiana di pediatria e le associazioni di pazienti “Federasma e Allergie” e “Asmallergia Bimbi”.

L’asma è una delle malattie croniche non trasmissibili più comuni: colpisce oltre 260 milioni di persone e causa 450 mila decessi ogni anno in tutto il mondo, la maggior parte dei quali prevenibili. Per celebrare la Giornata mondiale dell’asma 2024 è stato selezionato il tema “L’educazione all’asma dà potere”: nelle linee guida Gina si sottolinea la necessità di fornire alle persone affette da asma le informazioni adeguate per gestire la malattia e per riconoscere quando cercare aiuto medico.

