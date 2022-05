Giornata mondiale della Croce Rossa: a Cellino la bandiera su palazzo comunale

CELLINO SAN MARCO - La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, quest’anno è stata trasformata in “Settimana della Croce Rossa” e ha visto eventi di celebrazione in tutto il Paese svoltisi dall’1 all’8 maggio. Per il riconoscimento dell’enorme sforzo dei volontari, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina, senza mai trascurare la funzione primaria dell’associazione nel campo della diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, dell’educazione, dell’intervento in emergenza, della tutela della salute e della prevenzione e nelle tante attività socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale.

Su invito della Prefettura di Brindisi, che ha autorizzato per la giornata dell’8 maggio la possibilità per gli enti territoriali e locali di esporre la bandiera della Croce rossa italiana, il comune di Cellino San Marco ha contattato il Raffaele Quarta, tornato di recente da una missione in Ucraina che ha portato personalmente la bandiera. Nella mattinata di oggi la consegna e la collocazione sul palazzo comunale.

"Si ringrazia il nostro concittadino Raffaele Quarta, la protezione civile e il comandante dei vigili urbani per la partecipazione a questo importante evento. Questo piccolo contributo ci rende orgogliosi di rappresentare, insieme a tutti i cittadini cellinesi, la vicinanza a tutti i volontari della croce rossa per il loro immane sforzo di aiutare il prossimo".