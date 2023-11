Giornata mondiale del diabete: un docufilm contro i pregiudizi

MESAGNE - Il 14 novembre si celebra la Giornata mondiale del Diabete, la data corrisponde a quella di nascita del professor Banting, che assieme al suo allievo Best isolò l’insulina nel 1921, cambiando la storia dei malati di diabete mellito, permettendone la sopravvivenza. Quest'anno per celebrare tale ricorrenza, la Feder Diabetici Puglia Aps con il patrocinio morale del Comune di Mesagne invita i cittadini alla visione del film documentario Ride for your L1fe attraverso il quale viene seguita la squadra ciclistica del Team Novo Nordisk mentre gareggia pertutta la stagione 2021. La proiezione del film si svolgerà il 22 novembre 2023 ore 17:30 presso l'Auditorium del Castello Normanno Svevo.

Il film documenta una battaglia soprattutto contro i pregiudizi. Tutti gli atleti appartenenti al team sono affetti da diabete di tipo 1, e il loro obiettivo è correre per ispirare, educare e responsabilizzare tutti coloro che soffrono di diabete, mostrare quello che è possibile fare nonostante si abbia una condizione cronica, promuovere uno stile di vita sano e attivo, ispirare tutti a perseguire i proprisogni.

Monica Priore presidente della Fdp ricorda che: "E' doveroso sensibilizzare su questa condizione di salute, in tutte le forme possibili, perché è una malattia autoimmune che sta aumentando velocemente è può colpire chiunque, tenete presente che in Italia* 186.755 hanno il diabete tipo 1, 19.819 persone sarebbero vive oggi se non avessero avuto questa diagnosi e ogni persona con diabete T1 perde 16 anni di vita sana. Ringrazio il Comune di Mesagne per la sensibilità dimostrata".

L'invito alla visione del film documentario Ride for your L1fe è esteso a tutti i cittadini. In tale occasione la Feder Diabetici Puglia APS in collaborazione con la Fondazione Italiana Diabete Onlus, si occuperà della raccolta fondi per la ricerca di una cura definitiva per il DIABETE TIPO 1, attraverso la "vendita" di prodotti solidali.