Giornata mondiale donazione midollo osseo: anche a Brindisi il "Match it now"

BRINDISI - In occasione della giornata mondiale per la donazione del midollo osseo, Admo scende nelle piazze italiane con il "Match it now", l'inizitiva tesa a sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Si svolgerà svolgerà dal 18 al 25 settembre (con la possibilità di aderire fino al 9 ottobre). A Brindisi l'appuntamento è per il 25 settembre dalle 8:30 - 12:30 in Piazza Vittoria (per prenotare il prelievo telefonare al 320 788 8669).

Nel corso della mattinata, i ragazzi del liceo artistico musicale "Simone Durano" saranno impegnati in un'estemporanea di pittura dedicata all’argomento Donazione Midollo Osseo. Per la settimana Match It Now il Comune di Brindisi illuminerà il Teatro Verdi.

Admo, l’associazione Onlus di donatori midollo osseo, ha come scopo principale quello di informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.

Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano di trapianto ma purtroppo solo una su 100mila è il tipo giusto. Per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati.

Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche quest’anno, registrando una diminuzione del 50 per cento dei nuovi potenziali iscritti al registro donatori Ibmdr.

Dopo due anni di stop agli eventi e appuntamenti in presenza a causa dell’emergenza Covid-19, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e del governo, i volontari Admo torneranno nelle piazze dopo un enorme sforzo organizzativo, a disposizione dei cittadini per fare del bene. “A confermare il mutuo soccorso”, dichiara la presidente Admo Puglia cav. Maria Stea, “la grande disponibilità di ospedali, Comuni e Privati che, in sinergia con i nostri volontari, concretizzano il più luminoso fra i gesti di solidarietà”.

In oltre 80 incontri di sensibilizzazione nelle piazze e open day presso i centri trasfusionali, volontari e personale sanitario scenderanno in campo per informare sull’importanza della donazione e per fornire il primo screening necessario all’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr).

Ecco le caratteristiche del perfetto Tipo: Età compresa tra i 18 e i 35 anni (iscrizione valida nel registro fino ai 55 anni), peso corporeo di almeno 50 kg, godere di buona salute.

La giornata mondiale per la donazione del midollo osseo si celebra in oltre 40 Paesi del mondo e registra più di 350 eventi promossi da 65 organizzazioni mondiali. Per maggiori informazioni www.admo.it. Per iscriversi https://admo.it/iscriviti/