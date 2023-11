Giornata nazionale della colletta alimentare: i supermercati dove aderire

BRINDISI - «Facciamo un gesto concreto» è il motto scelto quest’anno da Banco Alimentare per il lancio della oramai tradizionale Giornata nazionale della colletta alimentare, il gesto di solidarietà più grande di Italia giunto alla sua ventisettesima edizione invitando a «fare la spesa per chi ne ha bisogno».

Una «concreta» proposta in un momento storico caratterizzato da annunci e slogan fini a sé stessi. Banco Alimentare ogni giorno recupera eccedenze alimentari per ridistribuirle a strutture caritative capaci di offrire pasti o generi alimentari a quanti vivono in difficoltà. Di questo impegno quotidiano, la Colletta rappresenta il momento più visibile e conosciuto chiamando a raccolta in ogni edizione e su ogni territorio d’Italia centinaia di volontari di ogni età e condizione sociale.

I punti vendita aderenti in provincia di Brindisi

Brindisi e la sua provincia aderiscono alla Colletta fin dalla sua prima edizione: sono diverse decine i supermercati piccoli e grandi, in città e nel territorio, nei quali sabato 18 novembre si potrà consegnare ai volontari dall’iconica pettorina gialla prodotti a lunga conservazione, per l’infanzia ed altri dettagliatamente specificati sui materiali informativi diffusi nei punti vendita.

Immancabile ma mai scontata l’adesione del mondo della Scuola del nostro territorio. Per la Giornata della Colletta docenti e dirigenti scolastici delle Scuole aderenti hanno sensibilizzato gli studenti verso la cultura del dono e della solidarietà e con l’aiuto dei responsabili del Banco hanno preparato i ragazzi all’esperienza di volontario nei diversi market del territorio. In questa edizione 2023 hanno risposto all’appello gli Istituti Scolastici: Majorana, Palumbo, Fermi-Monticelli e Morvillo Falcone di Brindisi città assieme al Fermi ed al Ribezzo di Francavilla Fontana.

La Colletta Alimentare non è solo cuore: vi è anche il fondamentale lavoro di braccia e la puntuale organizzazione logistica per metter assieme e stoccare le sempre generose quantità di merci donate. Per questa ragione il Banco Alimentare riserva un particolare ed accorato ringraziamento alla ditta Giurgola Costruzioni di Brindisi, nella persona dell’imprenditore Lino Giurgola, che ha offerto anche quest’anno i propri spazi aziendali per permettere la logistica di raccolta e stoccaggio di fine giornata. Un tassello fondamentale perché quanto donato possa raggiungere in modo ordinato e sicuro il centro regionale del Banco. Una attenzione sociale, quella della ditta Giurgola, che rende merito alla propria sensibilità per i bisogni del territorio ed offre alla Colletta brindisina un servizio fondamentale per la sua riuscita.

«A guidarci tutti nell’impegno per la Giornata della Colletta – spiega il referente del Banco Alimentare per la provincia di Brindisi Antonio Fanelli - anche quest’anno saranno le parole di Papa Francesco pronunciate in occasione della recente Giornata Mondiale dei Poveri: le parole del Santo Padre [il testo completo qui] ci ricordano che i poveri «sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime» e la specificità della Colletta Alimentare – spiega ancora Fanelli - è proprio raccogliere cose concrete - il cibo - per persone concrete».