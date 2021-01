Giornata nazionale del dialetto: nasce gruppo Facebook su proverbi e modi di dire

OSTUNI - “L’unione fa la forza” con questo motto le Pro Loco di Ostuni, Ceglie Messapica e San Michele Salentino fanno ancora una volta rete e promuovono la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali attraverso i social network.

"Ormai uno dei luoghi privilegiati per la conoscenza, l’uso ed eventualmente l’acquisizione (pur frammentaria e rudimentale) del dialetto resta praticamente il web. Usando il dialetto nella Rete, si finisce inevitabilmente per proporre anche nuovi modelli di dialetto e nuove modalità relative al suo uso". Con questa ottica le tre Pro Loco in sinergia tra loro hanno creato il gruppo pubblico su Facebook denominato “Proverbi e modi di dire in comune e in Comuni diversi” la cui principale finalità è l’interazione tra utenti con utilizzo del dialetto per comunicare tra di loro, proprio come si farebbe nella vita reale, chiacchierando su qualsiasi argomento o semplicemente postando poesie, racconti, modi di dire e proverbi rigorosamente in dialetto con utilizzo degli hashtag #dilloindialtto e #giornatadeldialetto. Il gruppo conta già numerosi iscritti e condivisioni e resterà attivo come testimonianza di termini dialettali con assonanze e metafore che fanno di volta in volta sorridere, riflettere, evocare.