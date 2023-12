Giornata nazionale persone scomparse: papà brindisino in sciopero della fame

BRINDISI - Il 12 dicembre, da 5 anni è la giornata nazionale delle persone scomparse, dall1 gennaio 1974 al 30 giugno 2023 le persone scomparse e da rintracciare, in Italia, sono 86960. L'associazione Penelope Italia odv, che riunisce familiari e amici di persone scomparse, sarà in Piazza dei Santi Apostoli, a Roma, per chiedere al Governo di intervenire con un provvedimento urgente che elimini definitivamente, dalle denunce di scomparsa: "allontanamento volontario" perché la fuga dai luoghi abituali di vita deve essere provata.

"La campagna è stata lanciata nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?”, dopo la scomparsa di Giulia Cecchettin. Il sit-in, che si svolgerà dalle 10 alle 14, porterà all’attenzione del Governo anche il drammatico caso di Adelio Giovanni Bocci, il bimbo italiano di 10 anni, residente a Brindisi, trattenuto in Kazakistan da 8 anni, e per il quale le Istituzioni non intervengono, ignorando la convenzione dell' Aja, sottoscritta dallo Stato italiano e dal Kazakistan, anche sul diritto di visita". Si legge nel comunicato inviato agli organi di informazione.

"Il segretario generale del Consolato italiano ad Astana, “portavoce della signora” che ha rapito il piccolo, con falsi documenti, scrive: “quanto agli aspetti giuridici e giudiziari della vicenda, la signora, omissis, ha affermato che - pur essendo ancora in corso in Italia dei procedimenti a suo carico...omissis..non vi sarebbero più restrizioni internazionali ai suoi movimenti”. Giovanni Bocci, papà di Adelio, proprio a partire dal 12 dicembre, inizierà in quella Piazza, lo sciopero della fame. Molti Comuni Italiani, aderendo alla giornata dedicata alle persone scomparse, illumineranno i luoghi simbolo di luce verde. Vi aspettiamo numerosi in Piazza dei Santi Apostoli al nostro fianco! Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo!"