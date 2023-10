"Io non rischio": la Croce rossa incontra la cittadinanza a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 15 ottobre in piazza Umberto I dalle 9.30 i volontari della Croce rossa Italiana incontreranno la cittadinanza per illustrare i comportamenti da adottare in caso di calamità come terremoti, alluvioni, maremoti, rischio vulcanico e incendi boschivi. L’iniziativa, che rientra nella campagna nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, è patrocinata dall’amministrazione comunale.

La giornata, che chiuderà la settimana nazionale della Protezione civile, è stata pensata per diffondere la cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“Assumere comportamenti corretti in caso di emergenza può salvare la vita. Il senso di questa campagna – dichiara Maurizio Bruno, presidente del Consiglio Comunale e presidente del Comitato regionale di Protezione civile – è informare le persone su cosa fare in situazioni imprevedibili ma che purtroppo possono capitare. Ringrazio i volontari della Protezione Civile francavillese che ogni giorno si impegnano per la sicurezza di tutti. Vi aspetto in piazza.”

Io non rischio è una campagna promossa dal dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani.