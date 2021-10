Prevenzione: giornata di sensibilizzazione a San Vito con "Cuore di donna"

SAN VITO DEI NORMANNI - Domenica 17 ottobre, l'associazione "Cuore di Donna" ha promosso una giornata di prevenzione nel comune di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi. Tanti i cittadini che hanno risposto con sensibilità e senso di partecipazione attiva ad una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione.

"In questa giornata - si legge in un comunicato di Cuore di donna - sono state raccolte le adesioni per ecografie e visite senologiche gratuite che la nostra associazione intende mettere in campo. Non possiamo pertanto che ringraziare sentitamente il sindaco Silvana Errico, l’assessore alla cultura Alessandra Pennella e tutta l’amministrazione comunale di San Vito dei Normanni, che hanno dato un segnale positivo di vicinanza alle donne e a chi soffre".