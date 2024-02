Giornata di raccolta del farmaco: in Puglia richieste oltre 45mila confezioni

BRINDISI - La Puglia ha bisogno di almeno 45mila farmaci da destinare alle famiglie bisognose. A tanto ammonta la richiesta delle 146 realtà benefiche della regione che hanno espresso tale necessità al Banco Farmaceutico, impegnato nell’organizzazione della 24ma edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco. L’iniziativa, di portata nazionale, può contare nella nostra regione sul supporto della Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia, Federfarma e dei Farmacisti Volontari per la Protezione Civile.

Quest’anno sono 350 le farmacie pugliesi che hanno aderito alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si terrà dal 6 al 12 febbraio. La giornata clou per la raccolta dei farmaci è prevista per sabato 10 febbraio, quando i volontari del Banco Farmaceutico presenti in forze, nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa, accoglieranno le donazioni che saranno destinate alle realtà benefiche locali. I farmaci più richiesti includono antinfluenzali, medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

L’edizione di quest’anno della Grf è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa che si è tenuta nella sede dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat, nel corso della quale è stata sottolineata l’importanza dell’iniziativa come risposta alla crescente povertà sanitaria che si registra anche in Puglia.

“La donazione – ha detto il senatore Luigi D’ambrosio Lettieri, presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia – non è solo un atto simbolico o una carezza al cuore di chi soffre, ma rappresenta un atto concreto con il quale si rende fruibile un farmaco a persone, talvolta dimenticate, che rinunciano alle cure perché in condizione di permanente indigenza”.

“La Giornata per la Raccolta del Farmaco rappresenta – per il presidente di Federfarma Bari dott. Vito Novielli – un’occasione per conciliare esigenze e risposte, confermando il ruolo centrale delle farmacie, sempre più luogo di socialità e di sostegno alle proprie comunità” . Per il vice presidente di Federfarma Bat, il dott. Stefano Vitti “L’appuntamento con la Grg è ormai un’occasione irrinunciabile per il nostro territorio, sempre più bisognoso di risposte alla crescente domanda di farmaci da parte di famiglie in difficoltà economica, costrette a rinunciare alle cure”.

“In un momento storico così delicato nel quale assistiamo a fenomeni, anche di cronaca, espressione di una società sempre più individualista, la Giornata per la Raccolta del Farmaco rappresenta un momento di riflessione su quanto fare del bene ed aprirsi agli altri possa renderci persone migliori”, ha detto Francesco Di Molfetta delegato Territoriale Bari-Bat Banco Farmaceutico Ets.

