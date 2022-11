Giornata della sicurezza nelle scuole: i vigili del fuoco incontrano gli studenti

BRINDISI - In occasione della Giornata della sicurezza nelle scuole del 22 novembre i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono stati impegnati in un incontro informativo presso la scuola dell'infanzia Giovanni XXIII del Comprensivo Sant'Elia Commenda. I piccoli alunni, hanno accolto con entusiasmo il personale vvf intervento il quale ha spiegato ed illustrato ai bambini e ai docenti come si interviene e come ci si comporta in caso di pericolo, di incendio e di terremoto.

Successivamente nelle date concordate con il Comando del 23, 25 e 29 novembre le scolaresche dei plessi Giovanni XXIII, Crudomonte, Modigliani 16 e Modigliani 8 sono state ospitate dai Vigili del Fuoco presso il Comando. I bambini attraverso un percorso guidato hanno potuto ammirare e visionare tutte le attrezzature, i vari mezzi e la sala operativa. "Un giorno con i nostri eroi" e così che i piccoli alunni hanno intitolato questa bellissima giornata al termine della quale hanno omaggiato i vigili del fuoco con una dedica ed un regalo speciale.

La dedica della docente Rossella Piccinno a nome di tutte gli altri docenti: "Un grandissimo ringraziamento va a tutto il personale Vvf del comando di Brindisi che con disponibilità e professionalità si è prodigato perché questa giornata in Caserma diventasse una esperienza unica e indimenticabile per i nostri piccoli alunni".