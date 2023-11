Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, le celebrazioni in Piazza Santa Teresa

BRINDISI . Per la celebrazione della festività del 4 novembre, giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate, la prefettura, in collaborazione con il presidio militare e con il Comune di Brindisi, ha programmato in Piazza Santa Teresa, con inizio alle ore 10.30, la tradizionale cerimonia commemorativa.

All’iniziativa parteciperanno alcune scolaresche del primo ciclo nell’ottica di tramandare alle nuove generazioni i valori della patria e far conoscere loro i sacrifici costati per l'unità e la difesa della stessa. Il programma della manifestazione prevede: l’alzabandiera, la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti, la lettura dei messaggi provenienti dai massimi vertici istituzionali e le allocuzioni delle autorità civili e militari. La cittadinanza è invitata a partecipare