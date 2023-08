Luna park e bancarelle: inizia il percorso di avvicinamento alla festa patronale

BRINDISI – Di un cartellone di eventi estivi ancora nessuna traccia, ma le festività patronali non sono in discussione. Le giostre e le bancarelle anche quest’anno faranno da contorno alle celebrazioni dedicate a San Teodoro e San Lorenzo da Brindisi, che raggiungeranno l’apice, come sempre, nel primo fine settimana di settembre. L’amministrazione comunale ha avviato le procedure burocratiche del caso.

Il luna park

Nella giornata di ieri (mercoledì 9 agosto), con ordinanza a firma del dirigente dell’ufficio Urbanistica, Fabio Lacinio, è stata disposta la chiusura al traffico di via Spalato dalle ore 7 del 28 agosto alle 9.30 del 12 settembre. Questa l’area (demaniale) in cui sorgerà il luna park. Nei giorni scorsi il titolare della società Montenegro, coordinatore del luna park, ha ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale ad occupare il suolo per l’installazione delle giostre. La viabilità sarà gestita dalla Polizia Locale.

Le bancarelle

E’ a firma del dirigente Marina Carrozzo, invece, l’avviso pubblico per la selezione dei titolari di bancarelle che potranno ottenere uno stallo temporaneo. Il numero, la dimensione e l’ubicazione degli stalli saranno individuati successivamente dall’ufficio competente, sulla base degli indirizzi della giunta comunale.

I criteri presi in considerazione sono i seguenti criteri: anzianità di partecipazione all’evento riferita agli ultimi 10 anni; a parità di punteggio, sarà effettuato un sorteggio tra gli ex equo fino all’assegnazione degli stalli previsti.