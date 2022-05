Giovani agricoltori, 55 milioni di euro dalla regione Puglia per nuove imprese

La Regione Puglia ha messo a disposizione 55 milioni di euro per sostenere l'insediamento di almeno mille nuovi agricoltori tra i 18 e i 41 anni che hanno deciso di scommettere sulla campagna. Il bando, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, è stato reso possibile in virtù delle nuove risorse stanziate dall’Unione Europea a favore dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali per le annualità 2021 e 2022.

“Con questo avviso pubblico – sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – diamo forza in maniera diretta e tangibile ai tanti giovani che già si impegnano per un’agricoltura sostenibile, innovativa e capace di mantenere e rafforzare i legami con la Terra. È un atto di grande fiducia verso questo capitale umano ed economico, fondamentale per un’idea condivisa di futuro dei nostri territori”.

“Il nuovo bando rivolto ai giovani – ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia - potrà contare su risorse stanziate nell’ambito del piano Next Generation Eu. La formula scelta è snella e agile: la concessione del 70 percento dei fondi avverrà a seguito di ammissione a finanziamento dei progetti, mentre il restante 30 percento sarà erogato previa verifica della corretta attuazione degli interventi previsti dal piano aziendale che i beneficiari dovranno presentare, seguendo le indicazioni previste dal bando”.