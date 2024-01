I giovani e la mafia, il parroco: "Stiamo facendo abbastanza come istituzioni?"

SAN PIETRO VERNOTICO – Quali sono i modelli a cui si ispirano i giovani di oggi? Se lo è chiesto il procuratore della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, nell’incontro tenutosi martedì scorso nell’aula consiliare del Comune di San Pietro Vernotico, organizzato per la presentazione del libro “Mio fratello tutta una vita con Peppino”, di Giovanni Impastato, fratello minore di Peppino, organizzato da Acli e patrocinato dal Comune. In una sala gremita di gente si è parlato di legalità, di mafia e antimafia, solidarietà, umanità, modelli educativi.

L'intervento del procuratore De Donno

De Donno ha esortato il pubblico a costruire un modello alternativo alla mafia “E’ un errore credere che il modello debbano darlo gli altri, la Società siamo tutti noi e tutti dobbiamo impegnarci in qualche modo per costruire un modello alternativo alla mafia e oggi ci sono tutti gli strumenti per farlo, per costruire una società più attraente, illuminata, da contrapporre alla società triste e buia che offre la mafia. Come disse il vescovo di Oria, durante un’omelia ‘Noi lottiamo contro il male, non contro le persone, le persone che compiono il male vanno rieducate’. Bisogna sempre offrire un’alternativa sotto il profilo umano, dare a tutti la possibilità di rimediare all’errore”.

Ancora: “Peppino Impastato si ispirava a modelli educativi positivi, leggeva Tex Willer, Capitan Miki, ‘Blek Macigno’, l’Isola del tesoro. Sembrano banalità queste, ma tutti noi, generazione degli anni '70, ci siamo formati su quei modelli positivi che sono diventati rivoluzionari, deflagranti, perché quando si va poi a immedesimarsi in questi modelli positivi si assume una forza enorme, deflagrante, incredibile. Quali sono i modelli a cui si ispirano i giovani di oggi? Questi modelli positivi, questo eroe sociale, questo Capitan Miki che difende i poveri, questo Tex Wiler che difende i poveri, che difende la gente che non ha la possibilità di difendersi. I cattivi da una parte e i buoni dall’altra, questa netta distinzione tra il male e il bene che propinavano questi modelli, oggi dove stanno? E quindi c’è un problema di modello".

"Noi salentini a volte facciamo degli errori nei modelli formativo educativi. Ho notato in 35 anni di professione, purtroppo quasi tutti spesi nell’antimafia, e prima ancora nell’antiterrorismo, che si parla poco della mafia salentina. Si parla molto della mafia, ma della storia della mafia non si parla. Questo è un errore, perché questo di fatto si trasforma in una rimozione della memoria che non aiuta i giovani a conoscere i comportamenti mafiosi, cioè non si capisce chi è il mafioso della porta accanto. Perché bisogna capire come individuarlo, il mafioso della porta accanto. Il secondo è un errore di prospettiva: si parla della mafia sempre con riferimento a episodi commemorativi, generalmente delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Certo questo è importante, bisogna farlo ma si rischia di dare un messaggio negativo, cioè a trasformare la celebrazione in una mafia vincente. Questo messaggio che si dà finisce con l’essere un messaggio di una mafia vincente, che riesce ad uccidere i suoi avversari. Ma a questo bisogna aggiungere anche tutto quello che è avvenuto dopo, perché dal '92 in poi ci sono stati magistrati, poliziotti, carabinieri, uomini dell’antimafia sociale, uomini coraggiosi che si sono messi insieme e hanno ribaltato il rapporto di forze. Questa seconda pagina, la risposta dello Stato e della Società è importante e và raccontata, deve essere prioritaria. Falcone e Borsellino sono stati gli eroi che hanno seminato il seme dell’antimafia. Questo va detto chiaramente, l’antimafia c’è ed è evidente”.

La riflessione di Don Alessandro Mele

L’incontro di martedì ha lasciato speranza ma anche rabbia nel giovane parroco della chiesa di San Giovanni Bosco, don Alessandro Mele, 38 anni, che da quando ha preso le redini della parrocchia ha messo i giovani tra le priorità delle attività pastorali e non, impegnandosi personalmente contro la dispersione giovanile, creando continuamente momenti di aggregazione con iniziative di ogni genere. Don Alessandro ha affidato a Facebook una riflessione sulla serata di martedì.

“Grazie ad Acli per la bellissima opportunità che ha donato alla nostra comunità cittadina nella serata di ieri sera. L’affermazione che il testimone Giovanni Impastato ha ricordato 'la mafia può essere debellata' è un’affermazione che mi dona speranza, ma allo stesso tempo tanta rabbia. La stessa rabbia di quando leggo di arresti di nostri concittadini, in modo particolare quando questi concittadini sono giovani ragazzi. Perché forse non stiamo facendo abbastanza come istituzioni. Stato, forze dell’ordine, chiesa, scuola, ci manifestiamo a volte come istituzioni deboli, incapaci di fare qualcosa”.

“Sono nella scuola e ascolto quei ragazzi che sono stati citati durante la serata guardare alla mafia come qualcosa di bello, di grande, di affascinante, tra il serio e il faceto! Eppure hanno ascoltato Gero Grassi, don Coluccia, Pino Puglisi, ogni anno ci colleghiamo con le piazze di Libera, per ascoltare don Ciotti e i nomi delle vittime della mafia. Sono, inoltre, anche parroco di quella zona citata ieri sera. Una zona che sembra tagliata fuori dal paese. Anche se non manchiamo mai di provare a raggiungerla. Con la benedizione delle “palme”, una via crucis, giochi per ragazzi fatti in quella zona, continui inviti a venire a giocare al nostro campetto. Non sono venute meno su questo neanche le amministrazioni, abbellendo e donando attrazioni anche in quella zona. Il tasso di dispersione scolastica tra questi ragazzi fa paura. E tanti sono stati miei alunni! Fanno tanto le forze dell’ordine. Ciascuno di noi fa tanto, ma credo che sia giunto il momento di fare tanto e insieme. Solo facendo rete potremo dare a tutti, in modo particolare ad alcuni ragazzi, una nuova opportunità".

"Non ho letto Tex Willer, ma sono cresciuto con esempi positivi e belli. Ora i modelli da far dimenticare sono “cantanti” che inneggiano alla violenza e all’odio contro le forze dell’ordine, all’uso delle armi e al denaro come principale obiettivo da raggiungere. Aiutiamo i ragazzi a sognare per un futuro migliore".