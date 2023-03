Giunta comunale: 132mila euro per i grandi eventi estivi. Approvata delibera

BRINDISI – Il Comune di Brindisi mette al sicuro i grandi eventi. A meno di due mesi dalle elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio e nel pieno della crisi politica innescata dal Pd e il sindaco Riccardo Rossi, la giunta comunale ha approvato una delibera che prevede uno stanziamento complessivo pari a 132mila euro per contribuire allo svolgimento della regata internazionale Brindisi-Corfù, della gara di motonautica, della Coppa Mediterraneo di scherma under 23 e dell’”Italian Tango Cup & festival”.

Sulla delibera ci sono anche le firme dei cinque assessori (Tiziana Brigante, Oreste Pinto, Isabella Lettori, Massimo Vitali ed Emma Taveri) che lunedì scorso hanno formalizzato la rinuncia agli emolumenti. Nella delibera si rimarca come “l’amministrazione comunale abbia negli anni azionato la leva dei grandi eventi sportivi, in termini di attrazione e veicolazione dell’immagine della città”. E alcuni di questi “di carattere internazionale hanno assunto nel tempo il carattere della continuità”.

Il primo evento in ordine cronologico, previsto per la prima metà di giugno, è la regata internazionale Brindisi-Corfù, giunta alla 37esima edizione, organizzata dal Circolo della Vela Brindisi, annoverata come la più importante regata d’altura dell’Adriatico. Nella giornata di mercoledì (22 marzo) il sindaco Rossi e l’assessore Pinto hanno incontrato il presidente del Cdv, Gaetano Caso, e i rappresentanti del Cda dell’associazione, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale. Per questo evento sono stanziati 37.000 euro.

Poi sono stati destinati: 40mila euro per la compartecipazione alla organizzazione del 10° evento di Motonautica internazionale Adriatic Cup 2023; 40mila euro per la compartecipazione alla organizzazione della “Coppa del Mediterraneo” under 23 di scherma; 15mila euro per la compartecipazione alla organizzazione del 10° Italian Tango Cup & Festival.