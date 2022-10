Vaccinazione contro Herpes Zoster tra i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

Di seguito i provvedimenti principali approvati dalla giunta regionale

Approvata la convenzione con il Comune di Taranto per la realizzazione di una “Fiera del Mare” a novembre 2022, ”per sostenere la promozione e l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agro-alimentari legate alla blue economy e favorire l’attrazione di investimenti strutturali esterni e l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (Pmi)”, con un contributo regionale di 150mila euro.

Ambiente

Approvato dalla Giunta lo schema di Protocollo di intesa tra Ministero della Transizione Ecologica e Regione Puglia per la replicazione di buone pratiche del progetto Life Opera “Una metodologia di modellistica integrata per progettare politiche efficienti di risanamento della qualità dell’aria a scala locale e regionale armonizzate con le azioni nazionali ed Europee”.

Vaccini

Approvato il “Programma operativo di vaccinazione contro l’Herpes zoster” predisposto dalla Commissione Regionale Vaccini. La Giunta ha stabilito che i Direttori Generali delle Asl e Enti dovranno assicurare l’applicazione del programma regionale di vaccinazione contro l’Herpes zoster. I Dg delle Asl e Enti recluteranno i gruppi di popolazione target dell’offerta attiva. La piattaforma EmPulia assicurerà la gara per l’acquisizione in somministrazione di 100.000 dosi di vaccino anti Herpes zoster.

Cooperazione internazionale

Approvato, il programma annuale 2022 di attuazione delle attività della Regione Puglia in materia di “Partenariato per la Cooperazione” con le Linee di indirizzo per l’emanazione dalla Sezione Ricerca e Relazioni internazionali dell’avviso pubblico per la concessione di contributi, con una dotazione complessiva di 347mila euro.

Trasporti e Cultura

Prorogato fino al 31/12/2026 il Contratto di Servizio stipulato dalla Regione con il Cotrap – Consorzio trasporto aziende pugliesi. Approvato lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia: Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e Sezione Provveditorato-Economato, il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e l’Amministrazione provinciale di Foggia, per la costituzione uno spazio espositivo permanente denominato “Casa Arbore” al piano terra di Palazzo Dogana a Foggia, al fine di mettere a disposizione della comunità di studiosi, studenti, appassionati e visitatori un patrimonio unico a livello internazionale di oggetti e memorabilia che documentano la vita e l’attività artistica del Maestro Renzo Arbore.

Inclusione sociale e Salute mentale

Approvata la sperimentazione del progetto “Orchestre Sociali”, quale potenziamento dei dispositivi già previsti dal programma Pippi 11. Salute mentale: prorogati gli accordi contrattuali sottoscritti dalle competenti Aziende sanitarie locali con gli assegnatari dei posti letto di Crap estensiva sperimentale con decorrenza 1 ottobre 2022 fino all’approvazione del regolamento regionale che determinerà il fabbisogno regionale di posti per tale setting assistenziale.

Approvato il protocollo d’intesa tra Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Puglia e Regione Sicilia in materia di Governance del fenomeno migratorio e promozione di Politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera.

Pnrr

Approvato dalla Giunta un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza per la tutela degli investimenti regionali nell’ambito del Pnrr, l’individuazione delle frodi, dei casi di corruzione e di duplicazione dei finanziamenti.