Nuovi centri per la raccolta differenziata: finanziamenti per Fasano e Villa Castelli

BARI - Oltre 9 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuovi centri comunali per la raccolta differenziata di rifiuti. È questa la misura contenuta in una delibera firmata dall’assessora all’ambiente Anna Grazia Maraschio e approvata oggi dalla giunta regionale .

“Grazie all’erogazione di questi fondi – hanno dichiarato il presidente Emiliano e l’assessora Maraschio – sarà possibile realizzare, ampliare o adeguare circa 25 centri comunali di raccolta differenziata di rifiuti oltre i 74 già finanziati. Accederanno al finanziamento altrettanti progetti, già presentati nell’ambito dell’avviso pubblico del 2019, per una cifra complessiva di 9 milioni 450mila euro che si aggiungono ai 25 milioni già stanziati. Si tratta di un provvedimento importante sia per quanto riguarda il rafforzamento del nostro ciclo regionale di raccolta, sia nell’ottica della lotta al reato di smaltimento illecito. Parte del fenomeno, infatti, è generato non solo dall’evasione della Tari o dalla mancanza di educazione civica, ma anche dalla difficoltà che alcuni utenti possono riscontrare nel conferire adeguatamente determinate tipologia di rifiuti”.

“Con la delibera approvata in Giunta - hanno concluso Emiliano e Maraschio - andremo incontro alle necessità di questa parte di cittadinanza e di diversi comuni pugliesi, che amplieranno o realizzeranno nuove strutture, aumentando così i quantitativi di materiali conferiti correttamente e avviati al riciclo”. I 25 Comuni pugliesi interessati dal provvedimento sono: Giurdignano, Ugento, Fasano, Noci, Panni, Castelluccio dei Sauri, Lecce, Corato, Diso, Monte Sant’Angelo, Casarano, Valenzano, Muro Leccese, Alliste, Lizzano, Galatina, Lesina, Surano, Villa Castelli, Santa Cesarea Terme, Gallipoli, Cagnano Varano, Morciano di Leuca, Poggio Imperiale, Racale, San Ferdinando di Puglia, San Severo e Palagianello.