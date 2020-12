Parcheggio a raso a Costa Morena: via libera della Giunta regionale

La Giunta regionale ha rilasciato, per l’intervento denominato “Progetto Dock-Bi “Sistemazione e messa in esercizio del parcheggio a raso a Costa Morena per la sosta di camion e autovetture in transito da e per la Grecia” proposto dal Consorzio per Asi di Brindisi, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle Nta del Pptr, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime Nta, con prescrizioni.