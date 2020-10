Il brindisino Giuseppe Satriano nuovo arcivescovo di Bari Bitonto

BRINDISI - Giuseppe Satriano, attuale vescovo della diocesi di Rossano-Cariati, in Calabria, è il nuovo arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto. Nativo di Brindisi, succederà a Francesco Cacucci, dal 1999 a capo dell'arcidiocesi del capoluogo pugliese e della città dei Santi Medici, che nel 2020 ha terminato i due anni di 'proroga' concessi da Papa Francesco nel 2018 dopo aver rifiutato le sue dimissioni presentate a causa del raggiungimento del 75esimo anno di età. Satriano torna quindi in Puglia dopo essere già stato vicario generale della diocesi di Brindisi Ostuni, rettore del seminario diocesano di Brindisi e missionario in Kenia per 5 anni. La notizia è stata ufficializzata dalla Santa Sede.

