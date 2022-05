Torna il Gran Concerto della Rete Orpheus al teatro Verdi

BRINDISI – Lunedì 9 maggio 2022 alle ore 17.00, avrà luogo presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, il Gran Concerto delle scuole della Rete Orpheus, guidate dal polo liceale Marzolla Leo Simone Durano, evento patrocinato dal Comune di Brindisi e dalla Provincia di Brindisi e preziosa occasione per valorizzare la pratica musicale nelle scuole come momento di crescita e occasione speciale di aggregazione.

Era dal maggio del 2019 che, a causa della pandemia, le Scuole della Rete Orpheus mancavano dal Teatro Verdi, per un appuntamento consolidato qual è l’inaugurazione della Settimana della Musica, indetta dal Ministero dell’Istruzione ogni anno. Dal 2019 ad oggi le Scuole della rete Orpheus avevano comunque cercato, nonostante le difficoltà legate alla situazione emergenziale, di mantenere viva l’attività musicale mediante manifestazioni e concerti ‘da remoto’, ma l’emozione di riascoltare dal vivo le esibizioni è tutt’altra cosa.

Per il Gran concerto inaugurale il Teatro Verdi di Brindisi tornerà a risuonare delle note degli oltre 120 bambini del Coro interprovinciale e dell’Orchestra interprovinciale della Rete, con un programma non privo di novità. Quest’anno, infatti, l’intera manifestazione è dedicata a temi quali la pace e la sostenibilità ambientale, obiettivi dell’Agenda 2030, con uno sguardo particolare all’Europa, e al dialogo tra popoli e culture, che la musica, cifra di condivisione e coesione, valorizza e promuove in modo eccezionale. Il 9 maggio, infatti, è una data significativa, poiché è anche il giorno della Festa d’Europa, in cui si celebra la pace e l’unità tra gli Stati.

Ospite d’eccezione della serata una delegazione di funzionari della Base Logistica delle Nazioni Unite (Unlb) di Brindisi, operante a sostegno delle operazioni di pace e partner speciale, quest’anno, della Rete Orpheus. L’intero concerto sarà condotto dal giornalista Antonio Celeste e potrà essere seguito in streaming al seguente (clicca qui).

Esperienza consolidata e riconosciuta a livello nazionale, la Rete Orpheus, individuata ufficialmente dall’Ufficio scolastico regionale. Puglia e dall’"Indire" come buona pratica della scuola pugliese, non mancherà di dar vita ad uno spettacolo musicale di grande spessore culturale. All’evento partecipano le seguenti Scuole: Liceo Marzolla Leo Simone Durano, I.C. “ Bozzano” Brindisi, I.C. “Casale” Brindisi, I.C. “Commenda” Brindisi, I.C. “De Amicis-Milizia” Oria, I.C. “R. De Simone” San Pietro Vernotico, I.C. “Manzoni- Alighieri” Cellino San Marco- San Donaci, I.C. “G. Mazzini” Torre Santa Susanna, I.C. POLO 2 “Tito Schipa” Trepuzzi, I.C. “San Pancrazio Salentino, I.C. “Santa Chiara” Brindisi, I.C. “Sant’Elia-Commenda” Brindisi, I.C. “Valesium” Torchiarolo, I.I.S.S. “Epifanio Ferdinando” Mesagne, Primo Circolo didattico “Carducci” Mesagne, Primo I.C. San Vito dei Normanni, Secondo Circolo didattico “Giovanni XXIII” Mesagne, Liceo Scientifico Fermi-Monticelli “European High School” Brindisi.