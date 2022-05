Grande ritorno della “Festa Sociale” a cura dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco

BRINDISI - Dopo qualche anno di stop dovuto anche alla pandemia, finalmente si è svolta nuovamente la tanto attesa “Festa del Socio” organizzata dall’Associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale della sez. provinciale di Brindisi, alla quale si sono aggregati anche numerosi colleghi della sez. provinciale di Lecce. La festa, fortemente voluta e organizzata in tutti i dettagli dal presidente Maurizio Saponaro, si è svolta il 21 maggio nella struttura “Nature Resort Masseria Elysium", un ristorante immerso nel verde, sito in agro di Mesagne. Con un ottimo pranzo, arricchito da una bella coreografia festosa e un omaggio floreale a tutte le donne presenti, oltre ai balli di gruppo, esibizioni canore di karaoke, declamazione di alcune poesie in vernacolo e sorteggi a premi. Per concludere il pranzo, come da tradizione la classica torta con il logo dell’associazione e un brindisi con spumante.

Poi nel pomeriggio inoltrato, i saluti finali tra vecchi colleghi, che con grande gioia di essersi nuovamente incontrati, abbracciati e rispolverando i vecchi ricordi, tutto ciò che racchiude dei veri sentimenti morali di amicizia e fratellanza che ancora fanno parte della grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Dalla stupenda giornata trascorsa, prima di andare via, si sono già dati appuntamento al prossimo anno.