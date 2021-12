Grande succeso per il "Christmans dog show": sfilata di oltre mille cani

BRINDISI - Grande successo per il "Christmans dog show", andato in scena ieri e oggi, domenica 12 dicembre, presso il capannone Montecatini di Brindisi. Le esposizioni internazionali di bellezza organizzate del Gruppo cinofilo Ostuni e Salentino hanno visto sfilare oltre mille cani in due giorni ponendosi al top delle mostre meridionali. Iniziativa resa possibile grazie alla concessione della struttura da parte del presidente prof. Ugo Patroni Griffi che ha creduto nella bontà e qualità della manifestazione. I soggetti iscritti sono stati giudicati da esperti internazionali sotto l’egida dell’Ente nazionale della Cinofilia Italiana e la Federazione cinofila internazionale. Gli espositori entusiasti della organizzazione e della location hanno davvero apprezzato e si augurano così come i gruppi cinofili di poter disporre ancora della struttura che potrebbe ospitare anche le altre manifestazioni che si svolgeranno in Puglia.