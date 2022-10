L'antica arte della falconeria in scena a Cellino San Marco

CELLINO SAN MARCO - Grande successo per la prima edizione della mostra ornitologica svoltasi domenica 2 ottobre scorso nel piazzale Padre Pio a Cellino San Marco. La manifestazione, promossa da Ivan Micelli e patrocinata dal Comune, è stata organizzata dall’associazione ornitologica Fenice.

Oltre all’esposizione di volatili in scena anche uno spettacolo di falconeria a cura di Gianni Cassetta e Isa di Pescara della Falconeria Usconium che hanno deliziato i presenti con le esibizioni di due splendide poiane di Harris. I bambini sono stati invece intrattenuti con uno spettacolo di magia a cura di Mago Lele.

Soddisfatta della riuscita della manifestazione l’assessora allo Spettacolo Giada Occhibianco: “Una giornata dove si sono coniugate in maniera eccelsa la voglia di stare all’aperto e di divertirsi e la conoscenza di nuove discipline. La falconeria è un’arte resa celebre nel mondo da Federico Barbarossa, che fa parte della nostra storia locale".

"A Cellino san Marco la passione per l’ornitologia è portata avanti da due super appassionati come Ivan Micelli e Pierangelo Lombardo, che hanno già partecipato e vinto a diverse mostre nazionali e internazionali Ornitologia è conoscenza e rispetto per la natura e ci auguriamo che sempre più concittadini cellinesi si appassionino a questo mondo”.