Grave emergenza sangue, l'appello della Asl: "Servono donatori subito"

BRINDISI - Servono donatori di sangue, subito. Questo, in sintesi, l'appello di Antonella Miccoli, responsabile del Centro trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi. “La situazione – spiega - è già grave. In passato, grazie agli sforzi di cittadini, associazioni attive nel settore, volontariato in generale e istituzioni, riuscivamo a gestire senza grossi affanni un servizio adeguato fino a giugno inoltrato, quando la fisiologica e temporanea contrazione delle donazioni e l'aumento di richiesta di sangue metteva in crisi il sistema. Quest'anno, le scorte sono già ai minimi termini e c'è il concreto rischio di non poter garantire le sacche necessarie a soddisfare i bisogni dei tantissimi che ricevono il sangue dei donatori".

"Le associazioni che ci danno una grossa mano per tutto l'anno stanno facendo il possibile per reclutare volontari immediatamente pronti ad abbracciare la causa, ma senza la volontà dei singoli ogni sforzo sarà vanoVenite in ospedale a donare, c'è chi ha bisogno di sangue e aspetta solo voi”.

L’appello, per chiunque sia in stato di buona salute, è di contattare il numero 0831 537274 e prenotare una donazione. Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto, che rispetta le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti.

A Brindisi si può donare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12, a Francavilla Fontana il giovedì dalle 8 alle 10.30, nelle Unità di raccolta fissa di Ceglie Messapica, Fasano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico, nelle giornate organizzate in collaborazione con le associazioni di donatori Avis, Fidas, Fratres, Croce Rossa.

