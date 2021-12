Green Pass, quasi 4mila persone controllate in tre giorni: sei sanzioni. Chiuso un esercizio

BRINDISI - Sono 3872 le persone controllate dalle forze dell’ordine del Brindisino nel weekend appena trascorso riguardo al possesso del Green Pass, l'attestato che permette ai vaccinati o guariti dal Covid-19 o a chi ha un tampone negativo fatto nelle ultime 72 ore, di muoversi liberamente nei posti al chiuso. Sei le persone sanzionate in tre giorni (da venerdì 17 a domenica 19 dicembre) perché trovate senza certificazione verde in luoghi non consentiti.

Per quanto riguarda i controlli sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono state controllate e sanzionate sono cinque. Sono 463, invece, le attività o gli esercizi controllati e due i titolari sanzionati. Disposta anche la chiusura di un’attività. Una persona, invece, è stata denunciata per “inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena risultate positive al virus”.