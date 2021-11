Green pass rafforzato: incontro con il prefetto per la pianificazione dei controlli

BRINDISI - In relazione alle recenti disposizioni normative introdotte dal D.L del 26 novembre 2021, n.172 il Prefetto Carolina Bellantoni ha convocato in Prefettura, con modalità da remoto, nel pomeriggio di domani alle ore 17,30, la riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l’esame dell'argomento.

All'incontro parteciperanno, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, il presidente della Provincia, i sindaci ed i referenti delle associazioni di categoria degli operatori economici.

Scopo dell’incontro è procedere ad un primo approfondimento sull’applicazione del decreto legge n.172/2021, che demanda al Prefetto territorialmente competente, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica, l’adozione di una pianificazione per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, con il concorso delle Forze di Polizia a competenza generale e delle Polizie Locali.

L’esigenza dell’intensificazione dei controlli è quella di assicurare il rispetto delle norme per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica ed, in particolare, del possesso delle certificazioni c.d “ green pass”, ai fini della fruizione di servizi ( ristorazione, trasporto pubblico locale etc).

Gli esiti dell’attività dei controlli, oggetto della pianificazione, verranno inviati settimanalmente al Ministro dell’Interno, al quale i Prefetti dovranno inviare una relazione settimanale sull’attività svolta.

All’incontro sono state invitate anche le associazioni di categoria, perché le stesse possano sensibilizzare i propri associati, nel perseguimento del comune obiettivo di assicurare la tutela della sicurezza sanitaria coniugata con l’apertura delle attività commerciali e di altri servizi per la collettività.