"Gruppi di Lavoro" nella Asl Brindisi: "Mai adottato alcun atto deliberativo"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Asl Brindisi di risposta alla lettera aperta a firma di alcune sigle sindacali diffusa tramite gli organi di stampa, circa l'istituzione di "Gruppi di Lavoro" nella Asl Brindisi.

Si precisa che l'attuale Direzione, insediatasi il primo settembre scorso, non ha mai adottato alcun atto deliberativo in merito. Come è infatti possibile verificare direttamente dall'albo pretorio on line della Asl Brindisi a questo link https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/delibere-anno-corrente1 le prime delibere adottate riguardano - tra gli altri - conferimenti di incarichi di specialistica ambulatoriale, aggiudicazione di lavori per conclusione di interventi urgenti (tra cui centro grandi ustioni e hospice) e reclutamento di infermieri. Ovvero tutti atti concreti che puntano ad una efficace soluzione di annosi problemi in tempi assolutamente brevi.

Inoltre si precisa che il possibile misunderstanding deriva probabilmente da una nota interna volta a socializzare con gli operatori coinvolti esclusivamente un'attività di mero confronto, condivisa anche con il Collegio di Direzione, che non intende costituire "alcun nuovo organismo né consultivo né propositivo", ma ha solo finalità conoscitive della complessa realtà aziendale. Al riguardo si sottolinea che questa Direzione sta programmando in tempi utili le convocazioni dell'organismo paritetico e sta procedendo alla redazione del piano delle emergenze.