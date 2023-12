Guardia Costiera: esercitazione antiterrorismo nel porto e visita dell'arcivescovo

BRINDISI - Si è svolta nella giornata di ieri (21 dicembre) l’esercitazione della Guardia Costiera che aveva l'intento di verificare gli assetti organizzativi ed operativi nel caso di attacchi terroristici con incendi o esplosioni a bordo di una nave nel porto.

L'attività, svolta con il costante coordinamento della sala operativa della Capitaneria di porto di Brindisi, è stata programmata con la preziosa collaborazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi e grazie all’ospitalità offerta dalla M/n “Igoumenitsa” della società Grimaldi, quotidianamente impegnata sulla tratta Brindisi – Igoumenitsa.

Durante l'esercitazione, oltre alle normali procedure previste per fronteggiare emergenze quali incendi ed attacchi alla security portuale - mediante l’impiego di tutte le forze presenti in porto - è stata testata la capacità della M/V Sar Cp 844 di trasportare i vigili del fuoco con i loro equipaggiamenti e la loro procedura operativa d’imbarco a bordo della nave per un rapido e pronto intervento.

La stessa si è conclusa con lo spegnimento dell'incendio, la messa in sicurezza dell'unità navale, e con la consegna del terrorista alla Polizia di Stato.

La visita di monsignor Intini

Sempre nella giornata di ieri, donne e uomini della Capitaneria di porto di Brindisi hanno accolto il vescovo di Brindisi-Ostuni Giovanni Intini al fine di ricevere la benedizione e scambiare gli auguri per le festività natalizie. Il monsignore, accompagnato dal capo del Compartimento marittimo di Brindisi , Tc/Eli Luigi Amitrano ha potuto apprezzare il lavoro svolto quotidianamente. Sul finire dell'incontro, Intini si è trattenuto con il personale per scambiare alcuni momenti di convivialità.