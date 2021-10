Guardia di finanza: il comandante regionale in visita al comando provinciale di Brindisi

Il generale di Divisione Francesco Mattana ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso i Reparti della provincia

BRINDISI - Nella mattinata di ieri, giovedì 30 settembre, il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di Divisione Francesco Mattana, si è recato in visita presso la sede del Comando Provinciale di Brindisi, Caserma “Fin. Mavm Angelo Apruzzi”.

Il generale, nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso i Reparti della provincia, nonché una delegazione del personale in congedo appartenente alle Sezioni Anfi di Brindisi e Ostuni.

A seguire, ha consegnato alcune ricompense di ordine morale a militari dei Reparti dipendenti, che si sono particolarmente distinti in attività di servizio sulla terra ferma e in mare. Il Generale Mattana, quindi, come da programma, accompagnato dal comandante provinciale colonnello Piergiorgio Vanni, ha incontrato il prefetto, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica di Brindisi.

Nel pomeriggio, il colonnello Vanni ha tenuto un briefing nel corso del quale sono state affrontate le principali tematiche inerenti il personale, la logistica e le progettualità operative. Al termine dell’incontro, il comandante regionale ha voluto ringraziare le Fiamme gialle brindisine per il contributo fornito specialmente durante il periodo pandemico, ribadendo a tutti i militari l’importanza del servizio svolto quotidianamente quale forza di polizia economico–finanziaria con una vocazione sempre più rivolta al sociale.