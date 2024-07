Guasti informatici in tutto il mondo: a Brindisi due voli cancellati, disagi per il ceck-in

BRINDISI – Un guasto informatico a livello globale legato a un problema alle piattaforme di Microsoft, sta creando disagi anche negli aeroporti. Alla luce delle problematiche che si stanno verificando, Aeroporti di Puglia informa che la situazione è sotto controllo. Dalle prime ore di stamattina la Società ha messo in campo tutte le forze necessarie per sopperire alla mancanza dei sistemi informatici e per fornire la massima assistenza ai passeggeri. Inevitabili sono i ritardi che si stanno registrando, così come le cancellazioni dei voli da parte delle compagnie sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Per quanto riguarda l'Aeroporto del Salento è stato soppresso il volo in arrivo Ita Az 1622 Roma Fiumicino delle 15.15 e l'Az1619 sempre Ita in partenza per Roma delle 14.30.

"Aeroporti di Puglia comunica che a causa di una interruzione globale dei Servizi It che prescinde dalla nostra volontà i passeggeri in partenza che non abbiano effettuato ancora Check In OnLine potranno farlo in aeroporto. Aeroporti di Puglia invita i Signori Passeggeri a raggiungere l'aeroporto con congruo anticipo". Si legge sul sito di Aeroporti di Puglia.

AdP, inoltre, invita tutti i passeggeri a controllare il proprio volo. Anche la Regione Puglia sta seguendo da vicino la situazione. Il presidente Michele Emiliano è in costante contatto con il management di Aeroporti di Puglia e sta seguendo personalmente ogni operazione.

Sino alle 14 sono stati gestiti circa 100 voli tra arrivi a partenze negli scali di Bari, Brindisi e Foggia.

Al momento le compagnie hanno comunicato le seguenti cancellazioni:

AZ1655/AZ1654 LINATE-BARI-LINATE in arrivo alle ore 13:00 e in partenza alle ore 13:55

AZ1653/AZ1652 LINATE- BARI-LINATE in arrivo alle ore 15:05 e in partenza alle ore 16:00

AZ1613/AZ1616 FIUMICINO-BARI-FIUMICINO in arrivo alle ore 14:35 e in partenza alle ore 15:20

AZ 1619 in arrivo a Brindisi da Roma Fiumicino alle 14:30

AZ 1622 per Roma Fiumicino da Brindisi alle 15:15

FR2887-2888 EDIMBURGO-BARI-EDIMBURGO schedulato in arrivo alle ore 20:20 e in partenza alle ore 20:45

Articolo aggiornato alle 14.55 (eleco voli)

