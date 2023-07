"Guasto sui cavi": numerose famiglie senza energia elettrica a Brindisi

BRINDISI – Alcune interruzioni si erano registrate, a intermittenza, già nella serata di ieri (venerdì 14 luglio). Ma il problema si è ripresentato in maniera più significativa intorno alle ore 14 di oggi (sabato 15 luglio).Per circa due ore numerose famiglie residenti al rione Cappuccini, a Brindisi, sono rimaste senza energia elettrica.

Il disservizio, da quanto appreso da Enel Spa, è stato causato da un doppio guasto su cavi interrati di una linea di media tensione che serve il quartiere. I tecnici E-Distribuzione sono immediatamente intervenuti per la soluzione del problema. La società fa sapere che “oltre a lavorare alla riparazione è già stato allertato l'arrivo di generatori elettrici per riprendere l'erogazione di energia elettrica quanto prima nel caso in cui i tempi necessari alla riparazione si rivelassero più lunghi”.

Grazie alla relizzazione di un by pass, il servizio è stato ripristinato intorno alle ore 16. I tecnici sono ancora al lavoro per riparare del tutto il guasto.

Articolo aggiornato alle ore 16.30 (servizio ripristinato grazie a un by pass)