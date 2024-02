Guerra ad abbandono e conferimento errato dei rifiuti: controlli e multe

SAN PIETRO VERNOTICO – In concomitanza con l’azione di sensibilizzazione dell’amministrazione comunale di San Pietro Vernotico contro l’abbandono e l’errato conferimento dei rifiuti, gli agenti della Polizia locale, unitamente a personale Impregico, la ditta di Igiene urbana che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune di San Pietro Vernotico, hanno avviato una serie di controlli domiciliari e comminato sanzioni amministrative ai trasgressori.

In meno di una settimana sono tre i cittadini che hanno ricevuto la multa. In un caso, una persona è stata sorpresa mentre abbandonava un sacchetto pieno di immondizia a ridosso del canale che attraversa il paese. Per sua sfortuna un cittadino non ha esitato a segnalare l’accaduto agli agenti della Polizia locale che si sono subito messi a lavoro per dargli un nome e cognome. Attraverso testimonianze e materiale video l’incivile in questione è stato individuato e sanzionato.

In un altro caso, invece, un utente ha conferito in più occasioni materiale differenziato in modo errato nonostante il “bollino rosso” lasciato sui sacchetti dagli addetti alla raccolta che segnalava la presenza di irregolarità. Infine un altro cittadino ha conferito materiale di risulta “non conforme”.

I controlli sull’individuazione degli autori di queste pratiche scorrette nei confronti dell’ambiente ma anche di tutti coloro che invece si impegnano per una corretta differenziazione, vengono effettuati attraverso monitoraggio e verifiche approfondite anche aprendo i sacchetti alla ricerca di indizi che permettono l’individuazione dei “proprietari”.

Le multe partono da un minino di 26 euro fino a un massimo di 866 a seconda della fattispecie: se si tratta di solo abbandono o anche insudiciamento del suolo, tanto per fare un esempio. Da quanto fa sapere il comandante della Polizia locale, Luigi Cattolico, i controlli proseguiranno a oltranza e i trasgressori verranno multati.