Guerra in Ucraina: a San Pietro iniziative di solidarietà nelle scuole e in Municipio

SAN PIETRO VERNOTICO - Un consiglio comunale monotematico in cui sono coinvolti gli studenti con punto all'ordine del giorno "Crisi in Ucraina", uno striscione davanti al Municipio che invoca la pace e 1 minuto di silenzio nelle scuole. Sono queste le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale e dalle scuole per esprimere vicinanza al popolo ucraino in fuga dalla guerra.

Giovedì 10 marzo alle ore 10.45 in tutte le scuole della Rete Hermes (che comprende anche altri comuni del Brindisino) gli studenti lasceranno le proprie aule per recarsi negli spazi esterni di pertinenza della scuola dove verrà rispettato un minuto di silenzio e intonata la canzone “Blowin’ in the wind” di Bob Dylan con relativa lettura e traduzione. "La proposta potrà essere declinata nei modi che si riterranno più opportuni a seconda dei diversi contesti. Un solo canto, un coro a più voci che si faccia sentire per le strade, nelle case e, soprattutto, nei cuori". Si legge nella circolare. Link al brano: https://www.youtube.com/watch?v=MMFj8uDubsE.

Sempre giovedì 10 marzo alle 8.30 presso l'aula consiliare si svolgerà un consiglio comunale monotematico con punto all'ordine del giorno "Crisi in Ucraina". Parteciperanno alcune classi dell'Iss "De Marco-Valzani" e delle scuole medie.

Per quanto riguarda l'accoglienza di eventuali profughi e la raccolta di beni, va ricordato che le iniziative sono coordinate dalla Prefettura che proprio nei giorni scorsi ha istituito un tavolo di lavoro.