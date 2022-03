Guerra in Ucraina, ipotesi Covid hotel per accogliere i profughi in Puglia

In Puglia ipotesi Covid hotel per i profughi dall'Ucraina. La Regione coordinerà le azioni di accoglienza e ospitalità per le famiglie e i bambini ucraini coinvolti nel conflitto bellico: è quanto emerso dalla seduta della III Commissione del presidente Mauro Vizzino. L'argomento è stato sottoposto all'attenzione dei commissari dalle consigliere Lucia Parchitelli e Debora Ciliento.

L'assessora al Welfare Rosa Barone ha sottolineato che la Regione, pur non avendo competenze specifiche, fungerà da raccordo fra le Prefetture, la Protezione civile, i Comuni e tutte le organizzazioni umanitarie coinvolte in questa fase di accoglienza. In particolare sarà importante avere una sorta di registro delle location a disposizione della Regione per accogliere i profughi e delle famiglie eventualmente disponibili a collaborare.

Potrebbero essere utilizzati i Covid hotel e il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, delegato al Welfare per l’Anci sta lavorando per un raccordo fra i Comuni, una azione di ricognizione che renda efficace qualunque intervento. Il garante per i minori, Ludovico Abbaticchio, ha sottolineato che la Puglia è una delle Regioni più preparate alla accoglienza dei minori e di concerto con l'assessore Sebastiano Leo si sta lavorando a comprendere come poter fornire ai giovani profughi anche assistenza scolastica.

Il presidente del Comitato per la Protezione Civile, Maurizio Bruno, ha sottolineato che si sta lavorando di concerto con la Croce rossa e la Caritas per l'organizzazione logistica del trasporto delle persone, confermando che i Covid hotel saranno trasformati in alloggi per i profughi. "La popolazione pugliese sta rispondendo con grande senso di solidarietà – ha sottolineato il presidente Vizzino – manifestando una grande disponibilità all'accoglienza e alla collaborazione".