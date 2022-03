San Pietro, scuola e famiglie insieme per aiutare il popolo ucraino devastato dalla guerra

SAN PIETRO VERNOTICO - Grande solidarietà anche da parte delle famiglie sampietrane verso l’emergenza umanitaria legata alla guerra in Ucraina. Nei giorni scorsi l’Istituto comprensivo De Simone ha raccolto alimenti, farmaci e beni di prima necessità di diverso tipo da destinare alle persone devastate dal conflitto. In tutto sono stati riempiti 102 pacchi di varie dimensioni. Il materiale è stato consegnato all’associazione Vincenziane di San Pietro.

La raccolta è stata organizzata dall’Istituto comprensivo De Simone e si aggiunge alle diverse iniziative di sensibilizzazione svolte nei giorni scorsi presso gli istituti scolastici sampietrani. Da una nota sul diario in cui è stato chiesto alle famiglie di portare qualcosa per il popolo Ucraino, le docenti organizzatrici, che si sono avvalse anche della collaborazione del Consiglio di istituto presieduto da Annalise Palma, si sono ritrovate “sommerse” di beni. Una grande risposta che ha stupito piacevolmente gli organizzatori. Le famiglie non hanno perso tempo, nell'arco di pochi giorni hanno provveduto a fornire tutto ciò che era stato richiesto.

I pacchi sono stati consegnati, attraverso una ceriomonia che si è svolta nel cortile della scuola Ruggero De Simone, alle referenti delle Vincenziane che a loro volta li hanno portati all’Istituto San Vincenzo Delle Figlie della Carità di Brindisi. Tutto ciò che è stato raccolto verrà inviato ai confini dell'Ucraina, dove sono stati allestiti i centri di accoglienza per i profughi.