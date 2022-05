Un libro sull'Universo per chi "non si ritiene all’altezza di poter affrontare un simile viaggio”

SAN PIETRO VERNOTICO - Un libro sull’Astrofisica e la Cosmologia destinato a chi è affascinato da queste discipline ma pensa di non esserne all’altezza. E’ con questo presupposto che Luciano Cota, 73 anni, professore di Fisica in pensione, ex docente dell’Iiss Majorana di Brindisi, attualmente diretto dal professore Salvatore Giuliano, ha scritto un manuale di 440 pagine dal titolo “Guida alla conoscenza dell’universo”.

Si tratta di un “Testo divulgativo dei concetti di fisica, astrofisica e cosmologia, che hanno condotto all'attuale visione dell’Universo. Vi è narrata la storia dei progressi astronomici e del parallelo progresso scientifico, dall'antichità ai nostri giorni. Lungo il percorso si scoprono gli oggetti che popolano l'Universo e i fenomeni che vi accadono, per giungere infine alla straordinaria visione d’insieme, nota come modello cosmologico standard. La semplicità di linguaggio e la completezza della trattazione, sia storica che scientifica, ne fanno un testo di riferimento per tutti coloro che si sentono attratti dalla straordinaria varietà e complessità dell’Universo. Questo libro, concepito per tutti, è scritto in maniera da essere accessibile anche, e soprattutto, ai non addetti ai lavori. Obbiettivo palese è, infatti, quello di mettere chiunque in condizione di comprendere la struttura dell’Universo, la sua storia, il suo futuro”. Si legge nella nota descrittiva pubblicata su Amazon, a corredo delle indicazioni per l’acquisto.

Un libro scritto pensando ai suoi studenti, accessibile, quindi, a chiunque. “Non c'è essere umano che sentendo parlare di Big Bang, di Universo in espansione, di galassie, di stelle giganti, di esplosioni di supernova, di buchi neri, di pianeti extrasolari, non ne rimanga affascinato e non ne risulti attratto. La maggioranza, però, ritiene trattarsi di un campo eccessivamente specifico, che per essere visitato occorra avere una notevole preparazione scientifica e rinuncia ad avventurarcisi. Ed ecco la ragione che ha portato alla genesi di questo libro: il desiderio di creare una guida alla scoperta dell'Universo, leggibile e comprensibile da chiunque, o almeno da chi abbia seguito un corso di fisica di base di una qualunque scuola superiore”.

Luciano Cota, di San Pietro Vernotico, laureatosi in Fisica all’Università di Lecce, ha insegnato per 36 anni questa disciplina nel’Iiss “E. Majorana” di Brindisi. Quando nella sua scuola è nata l’idea del Book in Progress (la scrittura di libri di testo da parte degli insegnanti, da distribuire agli studenti al solo costo di stampa, ha collaborato all’affermazione di questa iniziativa ed egli stesso ha redatto 3 libri di testo di Fisica). La rete del Book in Progress si è finora estesa ad oltre 200 scuole in tutta la penisola.

Nel 2011 è andato in pensione, ma solo dalla scuola. Successivamente, infatti, Cota ha realizzato un corso di Fisica in 152 filmati, suddivisi tra videolezioni teoriche ed esperimenti di laboratorio, caricato su “Itunes U”, il sito della Apple dove venivano pubblicati corsi e articoli da parte di Università e scuole avanzate di tutto il mondo. Il suo corso per tutto il tempo intercorso tra la pubblicazione (2014) e dicembre 2021, quando Apple ha chiuso il sito, risultava il più scaricato tra i corsi scientifici in lingua italiana, arrivando a contare 10mila iscritti.

Ma l’Astrofisica e Cosmologia sono sempre state le sue più grandi passioni. Come egli stesso ha spiegato, raggiunto telefonicamente da BrindisiReport, il suo lavoro “Guida alla conoscenza dell’universo”, rappresenta la realizzazione di un sogno: rendere queste discipline alla portata di tutti. Un lavoro durato tre anni e mezzo, curato in ogni dettaglio, pensato per chi è digiuno di questi argomenti. “Ho ritenuto di dover colmare una lacuna, non esistono testi che parlano dell’Universo e che al tempo stesso sono comprensibili a tutti”.

“Guida alla Conoscenza dell’Universo” dà una visione storica d’insieme delle conquiste astronomiche, dall’antichità ai nostri giorni. I concetti e le leggi sono sviluppati nel corso della lettura e il bagaglio necessario alla comprensione corrisponde alle conoscenze di uno studente di terzo anno della scuola superiore. Le illustrazioni esplicative sono in gran numero ed aiutano a farsi una corretta immagine dei fenomeni descritti. È perciò un libro didattico di divulgazione scientifica rivolto a tutti, anche a coloro che pur attratti dalla bellezza degli oggetti che popolano il cosmo e del modello di Universo che via via si va delineando, non si ritengono all’altezza di poter affrontare un simile viaggio”.

Una vera e propria missione quindi, quella del professore sampietrano: portare l’Astrofisica e la Cosmologia nelle case di tutti.