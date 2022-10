Halloween, ordinanza per la sicurezza urbana. Multe fino a 500 euro

CELLINO SAN MARCO - Con ordinanza numero 13 del 27 ottobre scorso il sindaco di Cellino San Marco, Marco Marra, ha imposto il “Divieto di lancio di prodotti alimentari, come uova, farina, schiuma nonché divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d`artificio pirotecnici, per l’intera giornata del 31.10.2022 e fino alle ore 6.00 dell’1.11.2022”. Per i trasgressori sanzione che vada dai 25 ai 500 euro.

Un intervento resosi necessario per “salvaguardare l'integrità fisica della popolazione, la sicurezza pubblica, la convivenza civile, la coesione sociale ed il benessere degli animali domestici”.

“Nella giornata della festa c.d. “di Halloween” è tradizione organizzare iniziative, anche spontanee, che si svolgono nelle strade e piazze pubbliche e che coinvolgono adulti e bambini, con lanci di coriandoli e di diverse sostanze alimentari tra cui uova e farina, accensione di mortaletti, petardi e altri oggetti che possono creare situazioni di pericolo e/o turbativa per l’ordine pubblico oltre che causare danni”, si legge nella premessa.

“Tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori; lo scoppio di petardi e altri tipi di botti possono determinare anche a carico degli animali domestici conseguenze negative, in quanto lo scoppio dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta, frequentemente, a perdere l'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli circolanti sulla strada”.

Inoltre da quanto si legge nell’ordinanza numerose sono anche le lamentele e i reclami dei cittadini “che hanno subito le conseguenze causate da tali comportamenti”.

L’ordinanza è stata trasmessa a Prefettura, Questura, Polizia locale e stazione dei carabinieri.