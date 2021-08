Un "hotel galleggiante" nel porticciolo turistico Marina di Brindisi

BRINDISI - Un’astronave nel porticciolo turistico Marina di Brindisi! Questo il commento di chi ha ammirato il trimarano a motore Galaxy of Happiness, con i suoi 54 metri di lunghezza. Un vero e proprio gigante del mare giunto a Brindisi nella tarda mattinata di giovedì 19 agosto. Un hotel galleggiante extralusso che è stato varato nel 2016 da Latitude Yachts e che per un periodo ha vantato un primato, quello di trimarano più grande del mondo. Pare fosse inizialmente diretto a Bari, ma alla fine, presa visione dei servizi offerti dal Marina, ha scelto di sostare nel porticciolo turistico brindisino il cui personale ha accolto con professionalità i membri dell’equipaggio.

Il trimarano, disegnato da Jean-Jacques Coste, è una delle barche a motore più iconiche nel mondo. Può ospitare fino a 6 persone con 6 membri dell’equipaggio. Bocche cucite al porticciolo, ovviamente per rispetto della privacy, sull’identità dei fortunati che stanno godendo delle bellezze pugliesi a bordo dell’imbarcazione da sogno, di certo si sa che il Marina ha prenotato per i facoltosi ospiti una cena a base di pesce in un noto ristorante della zona e che gli ospiti prima di partire hanno acquistato grosse provviste di prodotti tipici locali. Che dire? La permanenza a Brindisi del Galaxy Happiness è certamente stata una bella sorpresa. L’auspicio è che Brindisi, il suo porticciolo e i suoi servizi lo siano stati anche per i graditi ospiti, circostanza che potrebbe trasformare un addio in un arrivederci!