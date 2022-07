L'hub vaccinale sfratta lo sport: "Ridateci il palazzetto", il grido di dolore delle associazioni

CEGLIE MESSAPICA - Sono mesi, ormai, che le associazioni sportive di Ceglie Messapica non riescono a fruire del Palasport 2006, ancora hub vaccinale. Per questo Damiano Faggiano, responsabile dell'associazione "I campioni di domani" che da anni allena e forma giovani cestisti, ha lanciato "un grido di dolore" in occasione in torneo di basket con l'invito, rivolto al sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, di restituire alle società sportive l'utilizzo del palazzetto dello sport in vista della nuova stagione sportive e trovare altre soluzioni come centro vaccinale.

"La nostra stagione agonistica volge a termine - dichiara Faggiano - ma le nostre iniziative sono solo all'inizio. Meritiamo tutti delle risposte, ad oggi solo silenzio e indifferenza mentre nei Comuni attorno a noi la nuova stagione cestistica è gia in atto. Mentre lo sport in Italia e nel mondo sembra essersi ripreso la sua ambita e meritata normalità, le associazioni sportive cittadine sono costrette a guardare le rivali tornare a prepararsi a pieno ritmo. Ceglie non ha spazi adeguati ad ospitare allenamenti e competizioni sportive. Solo il Palasport2006 ci consente di fare ciò ma da noi l'incertezza regna sovrana. Rischiamo di perdere molti tesserati con conseguente impossibilità a prendere parte a campionati e competizioni varie".

“Sia chiaro - continua l'allenatore - che il diritto alla salute è una cosa seria, ma allo stesso tempo, essendo perfettamente a conoscenza della nostra situazione, il Comune e la Asl avrebbero dovuto già da molto tempo trovare una alternativa, come avvenuto in altre realtà neanche troppo lontane, per consentire alle tante associazioni sportive cittadine di tornare a fruire di uno spazio vitale come quello del palazzetto dello sport”.

Alla luce di ciò, recependo questo grido di dolore, questa mattina (giovedì 28 luglio 2022) i consiglieri comunali d'opposizione, Giusy Resta e Giuseppe Argentiero, accompagnati da Tommaso Gioia, esponente territoriale della lista "Con", hanno incontrato il direttore generale della Asl Brindisi, Flavio Roseto. "Ringraziamo il direttore per la disponibilità dimostrata - commenta la consigliera Resta - che ci ha subito messi in contatto con il dottore Termite al quale abbiamo prospettato due strutture alternative al palazzetto dello sport in vista della nuova campagna vaccinale che partirà a settembre. Domani, sia Termite che il direttore di distretto, Taurisano, verranno a Ceglie per effettuare un sopralluogo di entrambe le strutture. Confidiamo che il sindaco Palmisano accoglierà queste soluzioni, senza perdere di vista l'importanza della vaccinazione anti Covid ma, anche, il bisogno delle scoietà sportive di riappropriarsi di uno spazio adeguato per affrontare la nuova stagione".