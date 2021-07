I cani del salvataggio nautico in servizio sulle spiagge di Rosa Marina

Da oggi, domenica 18 luglio, e fino a metà agosto i volontari saranno impegnati in servizio di salvataggio in mare, prevenzione agli incidenti e cultura cinofila

ROSA MARINA (OSTUNI) - I cani della scuola salvataggio nautico che opera sul territorio di Bari e provincia, questa estate faranno servizio sulle spiagge di Rosa Marina, sul litorale ostunese. Un accordo per quattro domeniche fino a metà agosto, servizio di salvataggio in mare, prevenzione agli incidenti e cultura cinofila.

Dopo aver operato per otto anni sulle spiagge baresi di Pane & Pomodoro, i volontari, come annunciato dallo stesso presidente dell'associazione, Donato Castellano, non hanno rinnovato l’accordo con il Comune di Bari: "Purtroppo il Comune di Bari è stato totalmente assente - prosegue Castellano - non ha risposto neppure alla nostra mail (inviata a gennaio, ndr) in cui offrivamo le nostre competenze in campo di salvataggio in mare. Pazienza, sarà per i volontari una nuova esperienza, una opportunità di crescita, dovendosi confrontare con una spiaggia diversa, siamo certi che ci faremo apprezzare, i volontari sono preparati e competenti, tutti pronti ad affrontare qualunque problema si presenti in mare."

I soci dell'associazione nata nel 2016 hanno in comune l'amore verso gli animali e la solidarietà nei confronti dei più bisognosi. Le proprie Unità cinofile vengono addestrate attraverso procedure ed esercizi che rispecchiano tutte le norme riconosciute dal Ministero dei trasporti per il conseguimento del brevetto da salvataggio. L'addestramento all'ubbidienza (propedeutico agli esercizi in acqua) viene effettuato presso il centro di addestramento cinofilo JacoClub di Bari, con istruttori preparati e pronti a risolvere ogni tipo di problematica si possa presentare. Lavorare con il proprio cane essere di aiuto a persone in difficoltà è l'unico obiettivo dell'associazione.