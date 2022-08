Ic Valesium, la dirigente lascia la guida dell'istituto: "Grazie per l’efficace lavoro svolto"

SAN PIETRO VERNOTICO - La dirigente scolastica Giusy De Seclì, dell'Istituto comprensivo Valesium di Torchiarolo con sede anche a San Pietro Vernotico passa alla guida di un Ic del Leccese. Il sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo e l'assessore all'Istruzione Antonella De Matteis in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune ringraziano la dirigente per il lavoro svolto nella scuola sampietrana.

"A nome mio personale, dell’assessore Antonella De Matteis, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità vogliamo ringraziare affettuosamente la dirigente scolastica, dottoressa Giusy Di Seclì per l’efficace lavoro svolto alla guida dell’Istituto Comprensivo Valesium negli ultimi tre anni scolastici".

"La dirigente purtroppo dal 1° settembre prenderà la guida di un altro Ic nella provincia di Lecce. Sin dal primo giorno del suo incarico è stata evidente un’immensa stima reciproca che nel corso di questi anni è cresciuta sempre più. Le porgiamo un ringraziamento particolare per quello che ha fatto e per il patrimonio di professionalità e umanità che ha lasciato nella comunità scolastica del Plesso Rodari che non dimenticherà mai il suo generoso, validissimo aiuto in un momento storico particolare quale è stato quello della pandemia".

"La dottoressa Di Seclì con tutta la sua esperienza, professionalità, competenza organizzativa, collaborando sempre con l’Amministrazione Comunale, ha contribuito alla crescita dei nostri giovani alunni e della nostra istituzione scolastica. Con infinita stima e gratitudine le auguriamo un futuro roseo e ricco di soddisfazioni personali alla guida della sua nuova scuola. Auguriamo inoltre buon lavoro al prof. Antonio De Blasi di cui conosciamo le doti umane e professionali, il quale prenderà la reggenza temporanea dell’Istituto"