"Identità Golose" fa tappa in Puglia per promuovere l'enogastronomia regionale

Si è aperta ieri, 21 aprile, al Mi.Co Milano Congressi, la diciassettesima edizione di ‘Identità Milano’, in programma dal 21 al 23 aprile. Il congresso dedicato alla cucina d’autore, ai più grandi chef e ai maestri dell’ospitalità italiana e internazionale, ideato e curato da Paolo Marchi, fondatore del brand ‘Identità Golose’. Tanti i grandi nomi presenti, da Carlo Cracco ad Antonia Klugmann, oltre 100 relatori, 90 masterclass, 12 aree tematiche e numerosi spazi di degustazione. La Puglia non poteva mancare all’appuntamento con l’enogastronomia e l’alta cucina: oggi l’intervento dell’assessore regionale al Turismo sul palco più importante del congresso, dopo lo show cooking dello stesso Cracco.

“La partecipazione della Regione Puglia - ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo - nasce perché crediamo che un percorso insieme a ‘Identità Golose’ possa servire ad esaltare i prodotti della nostra terra e a coinvolgere i giovani protagonisti del futuro, della ristorazione e del turismo di domani. Stiamo per partire con un progetto, in partnership col brand di Paolo Marchi, che ci porterà negli istituti alberghieri della Puglia con chef stellati e che ci permetterà di raccontare a studenti e operatori turistici, di come nel settore della ristorazione si possano fare percorsi all'insegna dell'innovazione e del gusto ma soprattutto di come la Puglia possa continuare a essere meta di turismo enogastronomico. L'enogastronomia pugliese - conclude l’assessore - come motivo di viaggio: vogliamo continuare a fare di questo percorso, un percorso di eccellenza”.

Valorizzare e promuovere l’offerta enogastronomica pugliese attraverso incontri formativi con le eccellenze del settore. È questa, dunque, la ragione del progetto “Puglia, identità e storie di gola” nato dalla collaborazione tra l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e ‘Identità Golose’, che partirà da Bari il prossimo 9 e 10 maggio. Sei appuntamenti, uno per ogni Capoluogo delle province pugliesi a cui sarà possibile iscriversi a partire dalla prossima settimana. Come sottolinea Paolo Marchi: “Il progetto consiste nell’approfondimento dell'attività alle spalle delle realtà gustative, come la formazione e l’aggiornamento dei professionisti e dei giovani che si approcciano alla materia, per formare quello che sarà il futuro della regione”.